Сорос опасается: ситуация в экономике напоминает 1930-ые

Говорить о завершении мирового финансового кризиса еще рано. Такое мнение высказал известный американский финансист Джордж СОРОС.

«Только что началось второе действие этой драмы - финансовые рынки стали терять уверенность в надежности суверенного долга», - сказал он, выступая в четверг в венском Институте международных финансов. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

«Хотя в центре этой драмы оказались Греция и евро, ее последствия ощутит на себе весь мир», - предупредил Дж.СОРОС, имея в виду "долговой кризис" в ряде развитых западноевропейских государств. «Сомнения по поводу суверенного долга вынуждают страны сокращать бюджетные дефициты в то время, когда банки и экономика, возможно, не настолько сильны, чтобы позволить себе стремиться к фискальной честности, - отметил финансист. - Мы оказались в ситуации, которая пугающе напоминает 30-е годы прошлого века».

В этой связи Дж.СОРОС обратился к наследию знаменитого английского экономиста Джона Кейнса, чья идея государственного интервенционистского подхода к экономике широко применялась на Западе после Второй мировой войны. «Кейнс учил нас тому, что бюджетные дефициты необходимы для проведения антициклической политики, и все же правительствам многих стран приходится сокращать их из-за давления финансовых рынков», - сказал он. Дж.СОРОС опасается, что это может «подтолкнуть глобальную экономику к новому спаду».

По его мнению, сейчас правительства европейских стран «стоят перед чрезвычайно трудной задачей». С одной стороны, «они должны помочь тем странам, которые перестали отвечать Маастрихтским критериям, восстановить равновесие и в то же время подправить те недостатки Маастрихтского договора, которые позволили развиться этим диспропорциям».

Согласно положившему начало Европейскому Союзу Маастрихскому договору 1992 года, страны, вступающие в зону евро, должны поддерживать дефицит госбюджета не выше 3% ВВП и инфляцию не более 1,5%. При этом государственная задолженность не должна превышать 60% от ВВП.