Италия уравняет пенсионный возраст женщин и мужчин

Итальянский кабинет министров принял решение повысить пенсионный возраст для женщин, работающих в государственном секторе, до 65 лет с 2012 года. Об этом сообщает Reuters, отмечая, что сейчас эта категория итальянок уходит на отдых в 60 лет.

Принимаемые меры не касаются работниц частного сектора, у которых пенсионный возраст может различаться, но в среднем составляет 61 год.

Если поправка будет принята, то пенсионный возраст женщин и мужчин в Италии сравняется. Впрочем, в стране будет внедрена новая система, которая будет комбинировать пенсионный возраст и стаж работы. В случае достаточно большого стажа на пенсию можно будет выходить и раньше 65 лет.

Италия повышает пенсионный возраст в качестве одной из мер по сокращению дефицита бюджета, который в условиях высокого уровня задолженности (более 100 процентов от ВВП) представляет угрозу для развития страны.

На первых порах, однако, итальянскому правительству не удастся сэкономить большую сумму. Расходы бюджета в 2012 году сократятся только на 50 миллионов евро. К 2019 году, однако, эта сумма вырастет до 1,45 миллиарда евро.