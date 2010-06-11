В ЮАР погибла 13-летняя правнучка Нельсона Манделы

10:20, 11 июня 2010
Мир
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После концерта, приуроченного ЧМ-2010

В Южно-Африканской республике в автокатастрофе погибла правнучка бывшего лидера страны Нельсона Манделы.

Радио "Свобода" сообщает, что несчастный случай произошел, когда 13-летняя Зенани Мандела возвращалась домой после концерта, приуроченного к открытию чемпионата мира по футболу. Других пострадавших нет. Подробности катастрофы не уточняются.

Зенани была одной из девяти правнуков Нельсона Манделы. Несчастный случай произошел за несколько часов до открытия в Йоханнесбурге 19-ого чемпионата мира по футболу.

 

Read more: http://www.svobodanews.ru/archive/ru_news_zone/20100611/17/17.html?id=2068188#ixzz0qWipq2YR

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