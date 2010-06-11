В результате беспорядков в Киргизии погибли 12 человек

Число погибших в результате беспорядков в киргизском Оше достигло 12 человек, пострадали 126 человек.

Как сообщает «Газета.ру», по словам представителя Министерства здравоохранения Киргизии, большинство погибших были застрелены.

Массовые столкновения в Оше возникли между киргизами и узбеками. Участники беспорядков жгли машины, громили магазины и интернет-клубы.

Власти ввели чрезвычайное положение в городах Ош, Узген, а также Карасуйском, Араванском и Узгенском районах Киргизии. В Ош введены войска.

По данным службы противопожарной безопасности Оша, в этом областном центре за ночь были подожжены здания филармонии, узбекского драматического театра, телекомпании «ОшТВ», гостиницы «Алай», типографии, а также несколько кафе, магазинов и торговых комплексов.