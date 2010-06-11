Вопрос членства Грузии в НАТО снова окажется в центе внимания

В Брюсселе на заседании специальной комиссии североатлантического альянса выступит грузинский министр обороны.

Встречу откроет генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. По его словам, на заседании будут обсуждаться текущие реформы в Грузии – они, считает руководитель альянса, идут успешно. Накануне Расмуссен снова рассказал о концепции НАТО, а она такова: «наши двери остаются открытыми для всех европейских демократий, которые хотят присоединиться к альянсу и выполнили необходимые критерии». Журналисты спросили генсека: будет ли положение о политике открытых дверей изложено в общем или же будут названы две конкретные страны – Украина и Грузия. Расмуссен ответил, что в этом документе не будет «специфических деталей», при этом он выразил уверенность: указанные государства будут членами НАТО, если они этого захотят и выполнят все необходимые критерии. Грузия подала заявку на присоединении к плану действий по членству в Альянсе 2 года назад, однако ее не удовлетворили. Позже главы МИД стран-членов одобрили новый формат отношений с Тбилиси и Киевом – в рамках так называемых годовых программ.

Накануне в НАТО выступил украинский министр обороны.

Эхо Москвы