США: Китай может стать самым крупным рынком для Америки, если...

Министр финансов США Тимоти Гайтнер считает, что Китай может стать самым крупным рынком сбыта для Америки, если снимет несправедливые торговые барьеры. С соответствующим заявлением глава финансового ведомства выступил сегодня перед американскими конгрессменами. В ходе своего выступления Т.Гайтнер отметил, что США поощряют экономический рост в Китае, который, в свою очередь, "будет способствовать увеличению американского экспорта и созданию большего числа рабочих мест в США". В то же время Т.Гайтнер подчеркнул, что США надеются на то, что КНР "изменит политику, которая ставит американские компании в невыгодное положение", передает Associated Press.

По мнению главы Минфина США, перекосы в валютной политике Китая оказывают давление на всю мировую экономику, и реформа в этой сфере имеет критически важное значение как для США, так и для всего мира. При этом Т.Гайтнер не уверен, что попытки США повлиять на валютную политику КНР приведут к результату в скором времени.

Т.Гайтнер отметил, что экспорт товаров и услуг из США в Китай восстановился быстрее, чем в другие страны мира, и на данный момент превышает докризисный уровень на 20%. Однако, по мнению Т.Гайтнера, американский экспорт сдерживается рядом барьеров торговой системы КНР, которые включают и валютную политику страны.

США, напоминает РосБизнесКонсалтинг, в последнее время ужесточили давление на Китай в отношении стоимости его национальной валюты - юаня.

Вашингтон утверждает, что власти Китая искусственно удерживают юань на низком уровне, что способствует увеличению продаж китайских товаров на американском рынке и, наоборот, препятствует продажам американских товаров на китайском. Такая ситуация, по мнению американцев, приводит к возникновению дисбаланса в экономике и, как следствие, к значительному торговому дефициту США и профициту КНР. 4 апреля с.г. было объявлено о том, что Министерство финансов США отложило публикацию доклада о валютной политике Китая, чтобы избежать усиления напряженности в двусторонних отношениях.