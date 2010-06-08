Гражданин Беларуси выиграл дело против Украины в Европейском суде

Гражданин Беларуси Олег КАМЫШЕВ выиграл в Европейском суде по правам человека дело против Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском Хельсинском союзе по правам человека (УХСПЧ).

Как информируют правозащитники, суд признал, что О.КАМЫШЕВ был незаконно задержан украинской властью. "Фактически, в ожидании экстрадиции в Беларусь заявитель со второй группой инвалидности провел в неволе почти 3 месяца", - отмечает УХСПЧ.

Суд отметил, что О.КАМЫШЕВА лишили свободы без каких-либо на то юридических оснований. Против заявителя не было возбуждено уголовное дело. Единственной причиной того, что его держали под стражей, было требование Беларуси об экстрадиции.

"Как видится из решения суда, запрещено держать человека под стражей, если нет четкого и доступного законодательства, которое предусматривает основания и процедуру такого удержания под стражей. Было установлено, что в Украине отсутствует такое законодательство", - заметили в правозащитной организации.

Впрочем, напоминают в УХСПЧ, Верховная Рада недавно приняла изменения к Уголовно-процессуальному кодексу, которые как раз касаются вопросов экстрадиции. Эти изменения ожидают подписи Президента.