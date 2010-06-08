Взрыв в Стамбуле: ранены 13 полицейских и 2 прохожих

В Стамбуле в результате взрыва шумовой гранаты ранены 13 полицейских и двое случайных прохожих.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня около 9.00 в Стамбуле в результате террористического акта, во время которого была применена, по предварительным данным, шумовая граната, получили ранение 13 полицейских.

Инцидент произошел в европейской части Стамбула в районе Халкали, который расположен на расстоянии около 30 км от района Бешикташ, где сейчас в гостинице «Чираган Палас Кемпински» проходит саммит Совещания по взаимодействию и мер доверия в Азии.

В мероприятии в рамках рабочего визита в Турцию также принимает участие украинская официальная делегация во главе с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Пока представители правоохранительных органов Турции официально не заявляют о возможной связи теракта с проведением саммита.