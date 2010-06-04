В результате гигантского пожара в Бангладеш погибли более 100 человек

В результате гигантского пожара в Дакке - столице Бангладеш погибли 108 человек, передает Reuters.

Более 150 ранены человек, многие из них в тяжелом состоянии.

Пожар вспыхнул в старой части города из-за взрыва в электрическом трансформаторе и распространился на жилые и офисные здания. По предварительным данным, пожар охватил семь зданий.

В то же время местный телеканал Bangla Vision, ссылаясь на неназванные источники, сообщил, что огонь распространился как минимум на 20 жилых домов.

На крыше одного из домов как раз в это время праздновали свадьбу. "Мы полагаем, именно по этой причине жертв так много", - приводит AFP слова начальника пожарного департамента Абу НАЙИМА. По свидетельству очевидца, невесту спасло от гибели то, что во время начала пожара она была в салоне красоты.

Пожарным потребовалось три часа только для того, чтобы сдержать распространение огня.

Среди погибших есть женщины и дети, отмечает «Газета.ру».