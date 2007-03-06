Российская столица уходит под землю

Власти Москвы одобрили идею создания подземных улиц и площадей в столице. Соответствующая концепция была одобрена на заседании городского правительства, сообщает Прайм-ТАСС.

В соответствии с планами властей подземные дублеры появятся у таких магистралей, как Тверская, Крымский Вал, Новый Арбат, а также у центральных площадей. В частности, Павелецкой, между гостиницей "Метрополь" и гостиницей "Москва", Пушкинской, Старой, Триумфальной, Тургеневской, Яузской, а также площади Тверской заставы.

Кроме того, предполагается освоение подземного пространства Бульварного кольца, Всероссийского выставочного центра, проспекта Академика Сахарова, Водоотводного канала, районов станций метро "Сокол", "Петровско-Разумовская", "Рижская", "Шоссе энтузиастов", "Текстильщики", "Варшавская", "Нагатинская", и трех станций Московской железной дороги - "Москворечье", "Кунцево", "Тестовская".

Столичные власти планируют разместить под землей паркинги, автосервисы, различные хранилища, торговые комплексы, развлекательные и спортивные объекты. Они займут площадь в 1,8 миллиона квадратных метров. Строительство будет финансироваться за счет средств инвесторов. Реализация проекта намечена на 2008-2010 года. При этом работы будут осуществляться с учетом рекомендаций специалистов, занимающихся изучением поведения человека под землей.

Сейчас доля подземных площадей не превышает 8 процентов объема строительства. Инициатива властей города подразумевает увеличение этого показателя почти в два раза.

Лента.ру