Рейтинг самых дорогих городов мира: Осло на 1-м месте

Прожиточный минимум в Лондоне превышает стоимость жизни в Токио и на 25% опередил стоимость жизни в Нью-Йорке. Таковы данные ежегодного рейтинга 132 городов мира по ценам потребительских корзин, составленного журналом Economist.

Однако столица Великобритании не самый дорогой город мира. Эта сомнительная честь выпала на долю столицы Норвегии Осло, за ней следуют Париж и Копенгаген. Лондон переместился с 7-го места на 4-е, вытеснив Токио и Осаку, по мере того как инфляция в Японии сохранялась на нуле, а в Лондоне подскочили цены на транспорт.

Цены в Манчестере, втором городе Великобритании, включенном в список, почти идентичны ценам в Нью-Йорке и выше, чем практически в любом другом городе США.

Самая дешевая столица мира – Тегеран, где потребительская корзина стоит меньше четверти той цены, которую приходится платить лондонцам. Манила на Филиппинах и Мумбаи в Индии тоже являются дешевыми городами.

"Старушка Европа" превратилась в "дорогую старушку Европу", пишет Economist.

В журнале также сказано: "По мере того как наблюдатели видят, как Лондон бросает вызов Нью-Йорку на мировой финансовой сцене, город демонстрирует, что способен одержать верх над Токио в том, что касается прожиточного минимума. Лондон, Копенгаген и Париж опередили Токио за последний год".

Самым дорогим городом за пределами ЕС была признана Москва, где стоимость прожиточного минимума сейчас выше, чем в Нью-Йорке.

В ходе исследования сравнивались переведенные в доллары цены на товары, включающие в себя продовольственные товары, коммунальные платежи, предметы хозяйственного обихода, а также счета за такси и рестораны. Лондон возглавляет список по ценам на транспорт и непищевые продовольственные товары, но газ и электричество остаются здесь относительно недорогими.

Многие изменения в мировом рейтинге объясняются падением доллара и ростом евро. Цены в некоторых городах США сейчас сравнительно низкие, по сравнению с ценами во многих развивающихся странах. Например, Атланта, самый дешевый город США, сейчас в рейтинге ниже, чем Касабланка в Марокко и Шеньчжень в Китае.

В Азии потеря позиций Японией объясняется восхождением стремительно развивающихся стран, таких как Китай и Индонезия. Самым дешевым из континентов в целом признана Латинская Америка. На долю городов этого региона приходится четверть из 30 самых дешевых городов мира.