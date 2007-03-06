Наследники британского престола жестоко разыграли свою бабушку Елизавету II

Наследники британского престола принц Гарри и принц Уильям не по-королевски разыграли свою царственную 80-летнюю бабушку Елизавету II, чуть не спровоцировав великосветский скандал, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на газету The Star.

Королева, которая так и не научилась пользоваться всеми опциями мобильного телефона, попросила принцев записать стандартное сообщение для автоответчика на случай ее отсутствия.

Когда же королеве довелось прослушать записанное сообщение, то она услышала следующее: "Приветы, че слышно, это Лиз. Сожалею, но сейчас меня нет на троне. Для связи с Филиппом нажмите "один". Для Чарльза - "два". Для связи с моими корги (порода декоративных собачек) нажмите "три"".

Судя по всему, Елизавета оценила шутку, когда представила какие высокопоставленные особы и VIP-персоны могли бы услышать это сообщение. Хуже всего пришлось одному из секретарей королевы, который настолько изумился услышанному, что едва не упал со стула, отмечает телеканал.

Как пишет Sky News, первый сотовый телефон Елизавета II получила в подарок от герцога Йоркского в 2001 году. Однако впоследствии она запретила дворцовой прислуге пользоваться во дворце сотовыми. Королеву раздражали постоянные звонки во время торжественного обеда, который царственная особа давала высокопоставленным представителям иностранных государств.

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