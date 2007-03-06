Посольство Украины в РФ выясняет обстоятельства гибели украинских рабочих

Посольство Украины в России выясняет обстоятельства гибели во время обрушения аварийного дома в Москве двух граждан Украины.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Посольство Украины в России поддерживает постоянную связь с представителями штаба по расследованию причин аварии.

Дипучреждение Украины в РФ также уточняет адреса проживания в Украине погибших и раненых украинских граждан.

Дело находится на контроле в Посольстве Украины в РФ и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, в Москве в результате обрушения дома, произошедшего вечером 3 марта, погибли два украинца. Три человека, среди которых также есть украинец, находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Рабочие жили в подвале выселенного дома и занимались его разборкой.