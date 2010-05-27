В ближайшее время будет назначен новый командующий ЧФ России

В ближайшее время будет назначен новый командующий Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к командованию ЧФ РФ.

По данным источника, предварительно планировалось, завтра в Севастополь должен прибыть министр обороны России Анатолий СЕРДЮКОВ, чтобы лично представить нового командующего ЧФ – вице-адмирала Владимира КОРОЛЕВА, который ранее занимал должность начальника штаба Северного флота РФ.

Как заявил в комментарии УНИАН военный эксперт редактор издания «Флот2017» Дмитрий ТЫМЧУК, на протяжении всего прошлого и в начале 2010 года в экспертной среде и в некоторых СМИ обсуждалась возможность снятия с должности нынешнего командующего Черноморского флота России вице-адмирала Александра КЛЕЦКОВА, назначенного на эту должность 17 июля 2007 года.

«По некоторым данным, российское политическое руководство в последнее время все чаще предъявляло претензии к деятельности вице-адмирала А.КЛЕЦКОВА, и разговоры об его снятии с должности в Минобороны РФ и штабе российского ВМФ ходили давно», - отметил эксперт.