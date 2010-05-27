Российские десантники планируют стажировку в США и ФРГ

Воздушно-десантные войска (ВДВ) РФ планируют стажировку своих военнослужащих в США и ФРГ, а также готовы принять у себя представителей стран-участниц НАТО, сообщил журналистам командующий ВДВ генерал-лейтенант Владимир Шаманов.

"Начальником Генерального штаба буквально вчера поставлена задача подготовить предложения, используя формат Россия-НАТО, а также двусторонние соглашения, наших специалистов в виде войсковой стажировки различной продолжительности готовить для поездки в Вооруженные силы США, а также на Магдебургский полигон Вооруженных сил ФРГ", - приводит его слова РИА "Новости".

"При этом мы не зацикливаемся на себе и готовы на основании взаимодействия принять у себя наших иностранных партнеров, если поступят соответствующие указания министра обороны", - отметил генерал.