Число погибших в результате взрыва в Ставрополе возросло до 6 человек

Количество погибших в результате произошедшего сегодня взрыва в Ставрополе возросло до 6 человек, ранены по меньшей мере 45, передает телеканал "Россия 24". Большинство из погибших и раненых (список) - моложе 30 лет.

Как ранее сообщалось, сегодня около 18:45 (время московское) возле здания, прилегающего к Ставропольскому Дому культуры и спорта, сработало взрывное устройство. Взрыв произошел за 15 минут до начала концерта государственного ансамбля танца "Вайнах - легенда Кавказа".

По предварительным данным, мощность безоболочного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами, составила 200-250 г в тротиловом эквиваленте.

По факту взрыва, сообщает РосБизнесКонсалтинг, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), ч.2 ст.222 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ) и ст.205 УК РФ (террористический акт).