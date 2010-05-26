В Испании начал работу конгресс Международной федерации журналистов

270 делегатов из более 100 стран принимают участие в мировом конгрессе Международной федерации журналистов, который начался сегодня в г. Кадисе, Испания.

Как передает корреспондент УНИАН, в отчете Генерального секретаря МФЖ Айдана ВАЙТА, как и в выступлениях большинства делегатов, была затронута тема безопасности журналистов. Представителей Кении, Алжира, Палестины, Мексики, России одинаково тревожат угрозы жизни коллег.

Участники конгресса почтили память журналистов, погибших при исполнении своих профессиональных обязанностей.

Подобную проблему в своем выступлении затронули и председатель Национального союза журналистов Украины Игорь ЛУБЧЕНКО. «Наша профессия все больше несет угрозу жизни коллег. Гонорары за наши публикации и передачи нередко выплачивают пулями. И не только в «горячих точках», – сказал он, выступая на конгрессе.

В рамках конгресса накануне, 25 мая, также состоялась конференция «200 лет свободы прессы в Испании», приуроченная к годовщине принятия первых испанских законов, связанных с прессой.

Конгресс МФЖ в Кадисе продлится до 28 мая.