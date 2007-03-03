Датская принцесса снова вышла замуж... и больше не принцесса (7 фото)

22:17, 03 марта 2007
Мир
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"Но что ни говори, жениться по любви..."

Former Danish Princess Alexandra and photographer Martin Jorgensen after their wedding at Oester Egede ChurchПринцесса Александра - бывшая супруга младшего сына датской королевы Маргрете II - в субботу вышла замуж за фотографа, сообщается на сайте газеты Expressen.

Церемония бракосочетания, на которой присутствовали лишь родственники и близкие друзья жениха и невесты, состоялась в субботу днем.

Александра Кристина Мэнли родилась в 1964 году в Гонконге, работала там же вице-президентом инвестиционной компании. 18 ноября 1995 года она вышла замуж за принца Йоакима, получив титул принцессы датской.

Her Highness Princess Alexandra, countess of Frederiksborg

AlexandraHer Highness Princess Alexandra, countess of Frederiksborg

Her Highness Princess Alexandra, countess of Frederiksborg; HH Prince Nikolai William Alexander Frederik and HH Prince Felix Henrik Valdemar ChristianMartin Joergensen

В сентябре 2004 года Александра и Йоаким объявили о решении расторгнуть брак, что и было сделано в апреле 2005 года. У принцессы два сына - 7-летний Николай и 4-летний Феликс. Развод младшего сына Маргрете II стал первым в датской королевской семье с 1846 года.

В 2006 году принцесса Александра объявила о намерении заключить второй брак. Ее избранником стал фотограф и кинорежиссер Мартин Йоргенсен (Martin Joergensen), который на 15 лет младше Александры.

Former Danish Princess Alexandra walks with her sons Nikolai, Felix and photographer Martin Jorgensen after their wedding at Oester Egede Church. Photo AFP/SCANPIX

После заключения брака с Йоргенсеном Александра официально лишилась титула принцессы, оставшись герцогиней Фредериксборг (Frederiksborg). Кроме того, ради повторного брака Александра отказалась от ежегодного не облагаемого налогом пособия в размере около 253 тысяч долларов, которое выплачивалось ей как бывшей супруге принца.

Лента.ру

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