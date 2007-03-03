Датская принцесса снова вышла замуж... и больше не принцесса (7 фото)

Принцесса Александра - бывшая супруга младшего сына датской королевы Маргрете II - в субботу вышла замуж за фотографа, сообщается на сайте газеты Expressen.

Церемония бракосочетания, на которой присутствовали лишь родственники и близкие друзья жениха и невесты, состоялась в субботу днем.

Александра Кристина Мэнли родилась в 1964 году в Гонконге, работала там же вице-президентом инвестиционной компании. 18 ноября 1995 года она вышла замуж за принца Йоакима, получив титул принцессы датской.

В сентябре 2004 года Александра и Йоаким объявили о решении расторгнуть брак, что и было сделано в апреле 2005 года. У принцессы два сына - 7-летний Николай и 4-летний Феликс. Развод младшего сына Маргрете II стал первым в датской королевской семье с 1846 года.

В 2006 году принцесса Александра объявила о намерении заключить второй брак. Ее избранником стал фотограф и кинорежиссер Мартин Йоргенсен (Martin Joergensen), который на 15 лет младше Александры.

После заключения брака с Йоргенсеном Александра официально лишилась титула принцессы, оставшись герцогиней Фредериксборг (Frederiksborg). Кроме того, ради повторного брака Александра отказалась от ежегодного не облагаемого налогом пособия в размере около 253 тысяч долларов, которое выплачивалось ей как бывшей супруге принца.

Лента.ру