В районе Варшавы резко поднялась вода

Уровень воды в Висле стал резко подниматься за последние сутки, в районе Варшавы превышение уровня до 7,8 м ожидается около 21.00 по местному времени.

Жители столицы опасаются, что "большая вода" может прорвать специальные земляные валы, защищающие город от наводнения. Однако мэр Варшавы Ханна Гронкевич-Вальтц заявила, что "опасений быть не должно, земляные валы выдержат натиск воды". Кроме того, эти укрепления рассчитаны на уровень воды в Висле в 8 метров.

В мэрии корреспонденту РИА Новости сообщили, что даже в пик "большой воды" все мосты через Вислу "закрываться не будут и будут продолжать функционировать в обычном режиме".

Рекордно высокий уровень воды в Висле был зафиксирован в 1844 году, тогда вода поднялась до отметки 8,52 метра.