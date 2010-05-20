Европарламент поддержал территориальную целостность Грузии

Европарламент призвал Россию уважать территориальную целостность Грузии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в специальном разделе одобренной сегодня на сессии Европарламента в Страсбурге резолюции "Необходимость стратегии ЕС для Южного Кавказа".

"Европарламент подчеркивает безусловную поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно-признанных границ Грузии, и призывает Россию уважать их", - говорится в резолюции.

Евродепутаты также призвали власти Грузии продолжать усилия для решения внутренних конфликтов в Абхазии и Южной Осетии и заявили, что приветствуют доклад группы международных экспертов во главе с Хейди ТАЛЬЯВИНИ относительно причин и хода российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Европарламент также поддержал деятельность Европейской мониторинговой миссии, призвав к расширению ее мандата. Кроме того, депутаты призвали власти России и фактическую власть Абхазии и Южной Осетии не блокировать деятельность миссии.

В резолюции с удовольствием отмечается, что международное сообщество практически единодушно не восприняла односторонние декларации о независимости Абхазии и Южной Осетии. Вместе с тем, депутаты выразили сожаление относительно того, что Россия признала независимость этих районов Грузии вопреки международному праву.

Европарламент также призвал Россию отозвать свои войска на позиции, которые они занимали до начала боевых действий в августе 2008 года.

"(Европарламент) с беспокойством относится к соглашению между Российской Федерацией и фактической властью Абхазии о создании российской военной базы в Абхазии без согласования с правительством Грузии, и отмечает, что это соглашение противоречит соглашениям о прекращении огня от 12 августа и 8 сентября 2008 года", - сказано в резолюции Европарламента.

Депутаты также назвали очень важными Женевские переговоры, поскольку этот форум - единственный, в работе которого принимают участие все стороны конфликта, а три основных международных игрока - ЕС, ОБСЕ и ООН - сотрудничают для безопасности и стабильности в регионе.

Европарламент также призвал Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН приложить все усилия для поиска новых стимулов для продолжения Женевских переговоров с целью достижения стабилизации ситуации и полного выполнения сторонами соглашений о прекращении огня от 2008 года.

Как сообщал УНИАН, в начале августа 2008 года возник военный конфликт между Грузией и Россией, в результате которого РФ фактически установила контроль над двумя самопровозглашенными грузинскими республиками - Абхазией и Южной Осетией, признав их независимость.