НАТО и ЕС решительно осудили действия Северной Кореи

НАТО и Евросоюз решительно осудили в четверг действия северокорейских военных моряков, которые, согласно выводам Международного следственного комитета, потопили судно "Чхонан" в Желтом море, заявив, что их действия несут угрозу безопасности в регионе.

Международный следственный комитет представил в четверг доказательства того, что 26 марта подводная лодка ВМС КНДР выпустила торпеду по южнокорейскому корвету "Чхонан", который затонул в Желтом море. Погибли 46 моряков.

КНДР назвала представленный доклад сфабрикованным, сообщает агентство Ренхап. Как заявил неназванный представитель высшего органа власти страны, Комиссии по национальной обороне, КНДР ответит "сильным физическим ударом", если Южная Корея попытается напасть на Север.

"Североатлантический совет (Совет НАТО) в прошлом решительно призывал Северную Корею воздержаться от акций, которые могут привести к росту напряженности. НАТО снова призывает Пхеньян выполнить свои международные обязательства", - приводит РИА "Новости" заявление официального представителя НАТО Джеймса Аппатурая.