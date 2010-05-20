Украина получит право на присоединение к ЕС, если...

Новый министр иностранных дел Великобритании Вильям ХЕЙГ убежден, что Украина имеет право на присоединение к ЕС после достижения соответствия критериям членства и Лондон готов оказывать этому процессу всяческую поддержку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом говорится в письме В.ХЕЙГА министру иностранных дел Украины Константину ГРИЩЕНКО. В документе подтверждается открытость нового британского правительства к сотрудничеству с Украиной, которая является «демократическим лидером региона». Также подчеркивается неизменность поддержки Великобританией интеграции Украины в Европейский Союз и сотрудничества нашего государства с евроатлантическими институтами.

Письмо передал министру посол Великобритании в Украине Ли ТЕРНЕР. Пресс-служба сообщает, что сегодня К.ГРИЩЕНКО принял послов Великобритании в Украине Л.ТЕРНЕРА, в Российской Федерации – Энн ПРИНГЛ и в Республике Польша – Рика ТОДА.

В ходе беседы было обсуждено текущее состояние отношений Украины с Россией и Европейским Союзом, а также актуальные вопросы двустороннего украинско-британского сотрудничества.