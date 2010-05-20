ЕС дополнительно дает Украине 3,4 миллиона евро

Европейский Союз предоставил 3 млн. 424,96 евро на финансирование Проекта ЕС «Дополнительная техническая помощь бюджетной поддержке внедрению Энергетической стратегии Украины, которая финансируется со стороны ЕС» в рамках Программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины».

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

В сообщении отмечается, что 18 мая в помещении Министерства топлива и энергетики Украины состоялось официальное открытие Проекта ЕС «Дополнительная техническая помощь бюджетной поддержке внедрению Энергетической стратегии Украины, которая финансируется со стороны ЕС».

В рамках Инструмента европейского соседства и партнерства ЕС внедрил новые формы помощи для Украины. Одна из них – поддержка отраслевого бюджета. Впервые такое финансирование предоставлено для поддержки внедрения Энергетической стратегии Украины. Реализация Программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины» началась с подписания Соглашения о финансировании между Европейской Комиссией и Министерством экономики Украины в сентябре 2008 года.

Для поддержки внедрения первой программы такого рода Еврокомиссия разработала Проект «Дополнительная техническая помощь бюджетной поддержке внедрению Энергетической стратегии Украины, которая финансируется со стороны ЕС».

Общей целью проекта является предоставление поддержки во внедрении Энергетической стратегии Украины. Задачей проекта является увеличение возможностей Министерства топлива и энергетики Украины и других привлеченных сторон для управления, выполнения, отчетности и мониторинга Программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины».

В мероприятии приняли участие около 60 представителей Минтопэнерго, Представительства ЕС в Украине, НКРЭ, Министерства финансов Украины, Министерства экономики Украины, Национального агентства Украины по вопросам обеспечения эффективного использования энергетических ресурсов и других привлеченных учреждений.

Проект внедряется Консорциумом ЕС во главе с KANTOR Management Consultants S.A. (Греция). В состав Концорциума также входят Ecorys Nederland BV (Нидерланды), European Profiles S.A. (Греция), INDRA SISTEMAS S.A. (Испания), Mercados – Energy Markets International (EMI) S.A. (Испания) и Poyry AS (Норвегия).

Напомним, в сентябре 2008 года Европейский Союз предоставил 82 млн. евро на финансирование Программы «Поддержка внедрения Энергетической стратегии Украины». Длительность проекта – 18 месяцев.

Справка УНИАН. В марте 2006 года Украина утвердила Энергетическую стратегию на период 2006-2030 гг., которая определяет основные цели и приоритеты политики Украины в отрасли энергетики и охватывает все сферы энергетической отрасли. Основными целями этой Стратегии являются укрепление роли Украины как ключевого транзитного государства и повышение уровня ее энергетической безопасности.