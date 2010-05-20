Уровень воды в Висле является рекордным за последние 160 лет

Ущерб Польши от нынешнего наводнения могут составить свыше 2 млрд. евро.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд ТУСК после заседания кризисного штаба сегодня ночью.

Премьер сообщил, что уровень воды в реке Висла является самым большим за последние 160 лет.

По его словам, ситуация с подтоплением остается сложной в южных и западных регионах Польши, где, по данным польских СМИ, эвакуировано свыше 3,5 тыс. человек.

«Мы должны быть готовыми к весьма драматическим последствиям наводнения. Ущерб может составить свыше 2 млрд. евро», - сказал Д.ТУСК.

В то же время он отметил, что правительство пока не будет вводить чрезвычайное положение, что привело бы к перенесению запланированных на 20 июня выборов Президента Польши.

"Я спрашивал спасательные службы: поможет ли введение чрезвычайного положения вести спасательные акции? Получил ответ, что нет", - сказал Д.ТУСК.

Глава правительства добавил, что Польша планирует обратиться за финансовой помощью для ликвидации последствий наводнения в Европейский Союз.

Как сообщал УНИАН, польские чиновники сравнивают нынешнее наводнение с так называемым "наводнением тысячелетия" 1997 года, которое трем наиболее пострадавшим странам (Польше, Германии и Чехии) нанесло ущерб на сумму свыше 4,5 млрд. евро и унесло жизни 110 человек, половина из которых - поляки.

В результате нынешнего наводнения уже погибло по меньшей мере 5 человек.