Скончался изобретатель банкомата
09:19, 20 мая 2010Мир
1309 0
Идея пришла Шеппарду в середине 60-х
В Шотландии скончался изобретатель банкомата Джон Шеппард–Баррон
Ему было 84 года. Идея создания аппарата, способного в любое время выдавать бумажные деньги, пришла Шеппарду в середине 60-х годов, когда он работал на компанию по производству ценных бумаг. Первый круглосуточный банкомат появился в июне 1967 года, в Лондоне. Для снятия денег использовались именные ваучеры, которые необходимо было заранее получить в банке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter