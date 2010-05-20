В Шотландии скончался изобретатель банкомата Джон Шеппард–Баррон

Ему было 84 года. Идея создания аппарата, способного в любое время выдавать бумажные деньги, пришла Шеппарду в середине 60-х годов, когда он работал на компанию по производству ценных бумаг. Первый круглосуточный банкомат появился в июне 1967 года, в Лондоне. Для снятия денег использовались именные ваучеры, которые необходимо было заранее получить в банке.

Эхо Москвы