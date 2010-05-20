Участники расследования гибели Качиньского разошлись во мнениях

Участники расследования катастрофы самолета президента Польши Леха Качиньского разошлись во мнениях относительно причин аварии. Об этом пишет газета "Коммерсант". Польская сторона считает, что одной из причин аварии стало то, что команды диспетчера аэропорта Смоленск-Северный немного запоздали. По мнению российских экспертов, Ту-154 потерпел крушение из-за неопытности экипажа.

Польские специалисты, в частности, отмечают, что команда диспетчера "Сто первый, горизонт!" прозвучала уже в тот момент, когда самолет опустился ниже стометровой высоты принятия решения. Российская сторона согласна с этим утверждением. Однако эксперты считают, что диспетчер просто не успевал отслеживать метку из-за слишком большой вертикальной скорости снижения самолета.

Глава расследовательского департамента Межгосударственного авиационного комитета (МАК) Алексей Морозов сообщил, что пилотам не хватило опыта. По его словам, командир экипажа, сформированного за несколько дней до полета, налетал 530 часов в своей должности, второй пилот - 160 часов, бортинженер - 235 часов, а штурман всего 30 часов. Кроме того, члены экипажа не отрабатывали взаимодействие на тренажере, так как в подразделении, где они проходили службу, не было подробной программы подготовки пилотов Ту-154.

С последним доводом согласился официальный представитель Польши в технической комиссии Эдмунд Клих. Однако все остальные заявления российской стороны он поставил под сомнение. В частности, он не согласился с тем, что нелогичные действия польских пилотов связаны с присутствием в кабине посторонних лиц.

В среду, 19 мая, председатель МАК Татьяна Анодина заявила, что непосредственно перед аварией в кабине находились два посторонних человека. Она отметила, что личность одного из них установлена, однако называть его имя отказалась. По неофициальным данным, посторонними были командующий ВВС Польши Анджей Блазик (Andrzej Blasik) и директор дипломатического протокола МИД Польши Мариуш Казана (Mariusz Kazana).

В ответ на это Эдмунд Клих заявил, что самолет Качиньского был гражданским, а не военным, поэтому присутствие пассажиров в кабине пилота не противоречило правилам ВВС Польши. Он также отметил, что из расшифровки речевого самописца вообще неясно, находились ли посторонние в кабине или возле нее.

Президентский самолет Ту-154 потерпел крушение в Смоленской области 10 апреля 2010 года. На его борту находился Лех Качиньский, его жена, влиятельные политики, военные, а также общественные деятели. Они летели в составе официальной польской делегации на траурные мероприятия в Катынь. В результате авиакатастрофы не выжил никто.

Лента.ру