Сенат США провалил план Обамы по контролю за банками

Законопроект по усилению контроля за финансовыми институтами, предложенный администрацией президента США Барака Обамы, не получил необходимой поддержки в сенате. "За" высказались 57 законодателей, "против" - 42, в том числе два представителя Демократической партии, передает Би-би-си. Для принятия законопроекта требовались 60 голосов.

О планах по реформированию финансовой системы страны Б.Обама объявил в январе 2010 года, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Президент предложил наложить законодательные ограничения на размеры пассивов крупнейших банков, а также ограничить банковскую практику торговли ценными бумагами за счет собственных средств (proprietary trading), в том числе за счет вкладов граждан, застрахованных государством.

Также в числе мер финансового регулирования от Б.Обамы - лимитирование размеров финансовых корпораций и ограничение деловых связей банков с такими "теневыми" инвестиционными институтами, как хедж-фонды и фонды private equity.