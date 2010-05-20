Население Китая начнет сокращаться

Население Китая до 2040 года увеличится на 135 миллионов, но затем начнет сокращаться и вряд ли когда-нибудь превысит отметку в 1,5 миллиарда человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на руководителя китайского Центра демографических исследований Цзяня Вэйпина.

"Суммарный коэффициент рождаемости в КНР сегодня составляет 1,6-1,8..., в 2040 году население страны составит 1,47 миллиарда, после чего начнет сокращаться, так в 2050 году составит уже 1,45 миллиардов", - приводит агентство слова эксперта, выступившего в среду на состоявшемся в Пекине международном симпозиуме по вопросам демографических исследований.

Расчеты специалиста, отмечает РИА "Новости", основаны на данных, полученных благодаря Системе демографического макроуправления и поддержки в принятии решений (Population Administration Decision Information System - PADIS), созданной ведущими китайскими специалистами в области компьютерных технологий и социологии. Разработка системы заняла несколько лет. В настоящее время она является информационной базой, в которой хранятся данные о самых различных аспектах социальной жизни страны. Доступ к системе, у которой есть своя страница в Интернете (www.padis.net.cn), защищен паролем.

По итогам 2009 года население КНР составило 1,335 миллиарда человек, что составляет 19,5% от всего населения планеты. Для сравнения в 1976 году этот показатель достигал 23%, а в 2050 году, по прогнозам, сократится до 15%.