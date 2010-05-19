На момент катастрофы в кабине самолета Качиньского был командующий ВВС?

Накануне и в момент катастрофы самолета Президента Польши Леха Качиньского в кабине пилотов были посторонние лица: директор дипломатического протокола Министерства иностранных дел Мариуш Казана и командующий Военно-воздушными силами Польши генерал Анджей Блазик.

Об этом УНИАН сообщил источник, близкий к членам международной комиссии по расследованию катастрофы самолета Президента Польши, которая произошла под Смоленском 10 апреля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, председатель Межгосударственного авиационного комитета Татьяна АНОДИНА проинформировала, что в кабине польского Ту-154, который разбился под Смоленском, были посторонние лица.

«Установлено, что в кабине (пилотов) были лица, которые не являются членами экипажа. Голос одного точно идентифицирован, голос второго или другие (голоса) подлежат дополнительной идентификации польской стороной» - сказала Т.АНОДИНА.

В свою очередь уполномоченный Польши в расследовании авиакатастрофы Эдмунд КЛИХ отметил, что для того, чтобы оценить, влияло ли как-то присутствие посторонних на экипаж и на результаты полета, «нужно знать всю транскрипцию разговора этого лица».

Он отметил, что этот разговор проходил за 15-16 минут до столкновения с землей, «поэтому я не думаю, что это имело решающее влияние на причины этого происшествия (катастрофы - УНИАН)».

«Какого-либо давления (на экипаж) я не почувствовал», - сказал Э.КЛИХ.