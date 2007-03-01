Берлинский суд разрешил назвать ребенка Джихадом

В Берлине через суд пришлось добиваться родителям возможности назвать ребенка именем Джихад. Именно так пожелал назвать своего новорожденного сына 47-летний берлинец египетского происхождения, вызвав, как сообщили немецкие новостные телеканалы, недовольство местных властей.

Районный отдел регистрации актов гражданского состояния отказался записать новорожденного под этим именем (в переводе с арабского Священная война), объяснив, что оно вызывает неприятные ассоциации с исламским терроризмом, но упрямый отец через земельный суд добился права свободно избрать имя своему ребенку.

Случай получил огласку, вызвав в германской столице публичную дискуссию, как о допустимости такого имени в демократическом обществе, так и о недальновидности судей.

Берлинский сенатор по внутренним делам Эрхарт Кертинг назвал решение суда "пугающе наивным". "Данное имя в нашей стране автоматически будет связываться с террором исламистов, что ставит под вопрос благополучие самого ребенка", - пояснил свою позицию Кертинг.

Берлинское управление внутренних дел собирается обжаловать решение в апелляционном суде.

РИА "Новости"