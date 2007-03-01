США намерены установить радар ПРО на Кавказе

США намерены установить радар на Кавказе в рамках плана по размещению системы противоракетной обороны (ПРО) в Восточной Европе, сообщил официальный представитель Министерства обороны США генерал-лейтенант Генри Оберинг. Однако при этом он не уточнил, в какой именно части Кавказских гор будет поставлен радар, передает Reuters.

Г.Оберинг также сообщил, что, скорее всего, установкой ПРО в Восточной Европе займется Североамериканский аэрокосмический концерн Boeing Co. "Было бы логично поручить тот проект Boeing, однако мы готовы рассмотреть возможность участия в нем и других компаний", - сказал он.

Ранее, в рамках декларируемых планов защиты от ракетного нападения со стороны Ирана, Вашингтон договорился установить на территории Польши 10 систем ракетных перехватчиков. В соседней Чехии США планируют разместить радиолокационную установку.