США намерены установить радар ПРО на Кавказе
22:27, 01 марта 2007Мир
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Об этом сообщил представитель Минобороны
|Генри Оберинг
Г.Оберинг также сообщил, что, скорее всего, установкой ПРО в Восточной Европе займется Североамериканский аэрокосмический концерн Boeing Co. "Было бы логично поручить тот проект Boeing, однако мы готовы рассмотреть возможность участия в нем и других компаний", - сказал он.
Ранее, в рамках декларируемых планов защиты от ракетного нападения со стороны Ирана, Вашингтон договорился установить на территории Польши 10 систем ракетных перехватчиков. В соседней Чехии США планируют разместить радиолокационную установку.
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