Бурджанадзе: украинские миротворцы будут действительно объективны

Украина может сыграть позитивную роль в деле урегулирования конфликтов на территории Грузии.

Об этом заявила журналистам в Тбилиси сегодня председатель парламента Грузии Нино БУРДЖАНАДЗЕ, передает агентство «Новости-Грузия».

"В вопросе урегулирования конфликтов на территории Грузии Украина может сыграть очень позитивную роль. Мы уверены, что в отличие от миротворческих сил той страны, которые сегодня стоят в зоне конфликта, украинские миротворцы будут действительно объективны и будут действительно работать над тем, чтобы конфликт был урегулирован и в регионе был установлен мир", - заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

Глава парламента напомнила, что "Украина всегда была рядом с Грузией в самых сложных ситуациях". "Когда во время геноцида грузинского населения в Абхазии оттуда велась эвакуация жителей, украинские пилоты спасали беженцев и вывозили их. К сожалению, несколько из этих пилотов погибли", - напомнила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

По словам главы парламента, "у Грузии с Украиной дружеские стратегические партнерские отношения". "Мы надеемся, что эти отношения будут еще больше углубляться", - заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ и отметила, что приветствует визит Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Грузию. "Этот визит имеет большое значение", - сказала она.

В свою очередь глава МИД Грузии Гела Бежуашвили сообщил журналистам, что Президенты Грузии и Украины Михаил Саакашвили и Виктор Ющенко обсуждают вопрос создания совместных грузино-украинских миротворческих сил. "Всем хорошо известно, что Украина выразила готовность направить своих миротворцев в Грузию. Сейчас нужно решить ряд технических вопросов, что не укладывается в формат нынешнего визита президента Украины", - сказал Бежуашвили в ходе переговоров двух лидеров.

Как сообщал УНИАН, 1-2 марта Президент Украины находится в Грузии с официальным визитом.