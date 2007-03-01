Россия начала налоговую амнистию

С 1 марта в России вступил в силу закон о налоговой амнистии для граждан страны. В результате россияне получили возможность легализовать незадекларированные доходы, полученные до 1 января 2006 года.

Согласно закону, размер декларируемых сумм не ограничен, указывать виды и источники дохода также не требуется. Оплатить 13-процентный подоходный налог можно будет в любом банке. Для этого нужно отправить платеж на специальный счет Федерального казначейства.

Между тем, под налоговую амнистию не подпадают граждане, которые совершили иные, кроме сокрытия доходов, правонарушения. Так, закон не распространяется на доходы, полученные преступным путем или с нарушением финансового, таможенного или иного законодательства.

Согласно действующему законодательству, неуплата налогов с полученных доходов считается правонарушением, за которое предусмотрена административная и уголовная ответственность. К последней привлекаются граждане, уклонившиеся от налогов на сумму от 100 тысяч рублей в год.

Лента.ру