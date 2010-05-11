В яйцах кур, которых кормили кукурузой из Украины, обнаружили диоксин

В Германии обнаружили диоксин в яйцах кур, которых кормили кукурузой из Украины.

Как сообщает “Немецкая волна”, накануне в сети немецких супермаркетов Rewe и Lidl изъяли из продажи миллионы яиц с маркировкой “био”, которые могут содержать диоксин. Пробы химического состава кормов, осуществленные специалистами Ведомства защиты прав потребителей и контроля за качеством продовольствия, выявили следы диоксина только в одной партии кормов, которая еще зимой через Нидерланды поступила в Германию из Украины.

По данным немецкого Ведомства по вопросам защиты прав потребителей, зерно кукурузы украинского происхождения поставлялось в хозяйства по меньшей мере девяти немецких земель.

В связи с этим эксперт немецко-украинского объединения “Аграрный диалог” Гайнц-Вильгельм ШТРУБЕНГОФФ призвал к немедленному расследованию Украиной этого скандала. Он считает, что нынешним “диоксиновым скандалом” уже нанесен вред имиджу Украины. В то же время, отметил эксперт, необходимо избежать тяжелых экономических последствий.

“Желательно, чтобы соответствующие украинские инстанции немедленно отреагировали и сделали все, чтобы выяснить проблему и не поставить под угрозу экспорт кукурузы”, - отметил Г.-В. ШТРУБЕНГОФФ в интервью “Немецкой волне”.

Подчеркивая чрезвычайную важность этой статьи экспорта, специалист сообщил, что Украина экспортирует много миллионов тонн кукурузы в год, значительное количество которой - в страны Евросоюза. В ряде южно-европейских стран, в первую очередь в Испании, украинская кукуруза играет большое значение как корм для птицы.

В то же время эксперт не смог сказать, каким образом диоксин попал в кукурузу. По его словам, это вещество не используется в сельском хозяйстве в качестве удобрения.