Последствия взрывов в Кузбассе называют катастрофическими

Специалисты оценивают последствия взрывов на шахте "Распадская" в Кемеровской области как катастрофические, сообщил РИА Новости по телефону источник в городской администрации.

Два взрыва прогремели на шахте с разницей в 4 часа в ночь на воскресенье. По последним данным, погибли 12 человек, ранены почти 40, неизвестна судьба более 80 горняков и горноспасателей. Спасательную операцию предполагается возобновить в течение нескольких часов.

"Второй взрыв был такой силы, то пламя вылетело из всех скважин шахты", - сказал источник.

Два здания, находящиеся рядом с шахтой, получили значительные повреждения. У четырехэтажного шахтного здания вентиляции ствола рухнула стена. Вентиляция шахты повреждена.

По некоторым оценкам, вентиляция шахты в ближайшие часы не может быть восстановлена в объеме, необходимом для проведения спасательных работ.

Пока концентрация газа в шахте остается на высоком уровне, проведение поисково-спасательных работ невозможно.

Кроме того, остается угроза третьего взрыва.

По словам очевидцев, повреждения получило и здание, находящееся примерно в километре от эпицентра взрыва.