И.о. президента Польши посетил место Смоленской авиакатастрофы

Исполняющий обязанности Президента Польши, глава Сейма Бронислав КОМОРОВСКИЙ в воскресенье посетил место катастрофы самолета Леха Качиньского под российским Смоленском.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным польских медиа, Б.КОМОРОВСКИЙ прибыл автомобилем в Смоленск из Москвы, где сегодня ранее принял участие в мероприятиях по случаю 65-й годовщины завершения Второй мировой войны.

Б.КОМОРОВСКОГО, который будет бороться за пост главы польского государства на внеочередных выборах 20 июня, на въезде в Смоленскую область с хлебом и солью встретил губернатор Сергей АНТУФЬЕВ.

И.о. Президента поблагодарил губернатора за действия власти после авиакатастрофы 10 апреля и назвал смоленскую землю «дважды важной» для поляков из-за Катыньской трагедии и авиакатастрофы самолета Л.Качиньского.

Вместе с Б.КОМОРОВСКИМ место трагедии посетили бывший руководитель коммунистической Польши генерал Войцех ЯРУЗЕЛЬСКИЙ, новый глава Бюро национальной безопасности Станислав КОЗЕЙ и режиссер Анджей ВАЙДА.

После Смоленска делегация также посетила Катынь, где состоялось богослужение в память о расстрелянных здесь в 1940 году пленных польских офицерах.

По данным польских медиа, делегация вернется в Польшу с аэродрома в Витебске в Беларуси, поскольку аэродром в Смоленске закрыт.

Как сообщал УНИАН, Б.КОМОРОВСКИЙ 8-9 мая находился с визитом в Москве, где провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ, вручил награды россиянам за действия после Смоленской авиакатастрофы и за обнародование правды о Катыни, а также присутствовал на торжественном параде по случаю 65-й годовщины Великой Победы.

В соответствии з обнародованной ранее программой визита Б.КОМОРОВСКОГО в Россию поездка в Смоленск не планировалась.