В Берлине осквернили памятник Советскому воину-освободителю

Вандалы осквернили сегодня памятник Советскому воину-освободителю в центральном районе Тиргартен столицы Германии.

Как передает ИТАР-ТАСС, они нанесли на цоколь монумента, где установлена бронзовая скульптура солдата, надписи, оскорбляющие память советских воинов.

Организаторы торжеств по случаю 65-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые сейчас проходят в Тиргартене, закрыли эти надписи плакатом "Мы победили вместе". В праздновании принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Германии, а также из России, Украины и Беларуси.