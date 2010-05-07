Записи "черных ящиков" самолета Качиньского - хуже, чем считали

Записи "черных ящиков" самолета Президента Польши Леха Качиньского, который разбился 10 апреля вблизи Смоленска, будут обнародованы позже, чем планировалось через плохое качество.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил генеральный прокурор Польши Анджей СЕРЕМЕТ сегодня в Варшаве.

Генпрокурор, который в среду и четверг встречался с представителями российской прокуратуры в Москве, положительно оценил сотрудничество с россиянами, но не дал конкретных ответов на пакет важных вопросов, которых требуют представители оппозиции и журналисты.

В частности, А.СЕРЕМЕТ подтвердил, что до сих пор не известно точное время катастрофы президентского самолета, а также не сказал, когда польские следователи смогут получить оригиналы документов уголовного дела, возбужденного по факту авиакатастрофы, и "черные ящики" самолета.

"Материал, собранный в “ящиках”, очень плохого качества, поэтому нужно продолжить анализ", - сказал он.

Генпрокурор также сообщил, что третий "черный ящик" президентского самолета, который находился и расшифровывался в Польше, отправлен в Россию, поскольку именно российские прокуроры ведут главное следствие по делу.

"Российская и польская стороны хотят максимальной открытости следствия", - заявил А.СЕРЕМЕТ.

Генпрокурор также сообщил, что польские следователи получили от российских копии 23 протоколов-допросов, среди которых допрос диспетчеров Смоленского аэродрома, отметив, что в ближайшее время поляки получат от россиян еще 500 страниц документов дела.

Кроме того, он повторил ранее озвученную представителями российской и польской власти информацию о том, что следствие не установило фактов технической неисправности самолета, а также применения оружия или взрывчатки на борту самолета Президента Польши.

Как сообщал УНИАН, ранее А.СЕРЕМЕТ не исключал, что 22 апреля могут быть обнародованы записи "черных ящиков" президентского самолета, которые могли бы помочь установить причины авиакатастрофы.

Однако 22 апреля он сообщил, что записи будут обнародованы лишь после доставки "черных ящиков" в Польшу "максимум через две недели" и проведения анализа подлинности записей, не назвав конкретных дат.

Польская Gazeta Wyborcza писала, что экспертиза записи последних 30 минут полета самолета Л.Качиньского может составить около трех месяцев.

Справка УНИАН. Самолет Президента Польши Л.Качиньского, на борту которого находилось 96 человек, разбился во время захода на посадку на военный аэродром вблизи Смоленска 10 апреля.

Л.Качиньский с женой и делегацией высокопоставленных должностных лиц планировал принять участие в траурных мероприятиях, приуроченных к 70-й годовщине Катынской трагедии.