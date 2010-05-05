МИД рекомендует воздержаться от поездок в Непал

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины в ближайшее время воздержаться от поездок в Непал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, с 1 мая на территории Непала продолжается общенациональная забастовка, организованная Коммунистической партией Непала (маоистской). Основным требованием непальских маоистов является отставка действующего правительства страны во главе с премьер-министром М.К.НЕПАЛОМ.

В результате акций протеста, которые, на данный момент, носят мирный характер, заблокирована инфраструктура во всех региональных центрах и столице страны – городе Катманду.

В связи с вышеупомянутым и возможностью развития силового сценария в Непале, МИД считает целесообразным рекомендовать гражданам Украины воздержаться от посещения указанной страны в ближайшее время.