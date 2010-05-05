В Греции митингующие подожгли банк с людьми внутри: трое погибших

Три человека погибли при пожаре банка в Афинах, подожженного в среду демонстрантами, протестующими против действий местного правительства. Как передает РИА "Новости", здание банка было подожжено бутылками с зажигательной смесью.

Этот пожар не единственный. Еще один пожар отмечен на улице Амалиас (неподалеку от парламента страны), там также горит пожарная машина. Третий пожар зарегистрирован в среду в ходе столкновений демонстрантов с полицией в Афинах - горит управление номархии (области) Афин.

Что касается первого пожара - в банке, то он, очевидно, самый серьезный. "Пожарные обнаружили в банковском отделении троих погибших", - сообщила собеседница агентства.

ИТАР-ТАСС передает, что сотни демонстрантов забросали камнями спецназ у здания парламента Греции. Манифестанты попытались прорвать кордон полиции, однако были рассеяны стражами порядка с помощью слезоточивого газа. Отошедшие на некоторое расстояние молодые люди с черными масками на лицах продолжают кидать камни и бутылки в полицейских, прикрывающихся пластиковыми щитами. Другая группа демонстрантов била витрины магазинов.

Представители правительства Греции ранее заявляли, что не намерены прибегать к силовым акциям, считая, что население имеет право выразить на митингах свое мнение. Полицейских в кордонах выставляется в десятки раз меньше, чем демонстрантов. Водометы не используются.

По оценкам полиции, в нынешнем марше по улицам города к парламенту Греции участвует около 27 тысяч человек, однако, по подсчетам очевидцев, к зданию главного законодательного органа страны пришло не менее 40 тысяч человек. Это самая крупная акция протеста с начала кризиса в Греции, начавшегося в конце прошлого года.