Зурабов объяснил, почему все делается рывком

В ходе предстоящего 17-18 мая визита в Киев Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА будут рассмотрены вопросы демаркации и делимитации границ между Россией и Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Украине Михаил ЗУРАБОВ сообщил журналистам в Симферополе после встречи со спикером крымского парламента Владимиром КОНСТАНТИНОВЫМ.

«В ближайшее время будут активизирована работы по демаркации границы и будут подготовлены совместные планы мероприятий по практической реализации всего комплекса мер, связанных с оформлением сухопутной границы, и одновременно с этим, как мы ожидаем, в принципиальном плане президенты обсудят вопрос о подходе к тому, как необходимо осуществить делимитацию морской границы», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Посол подчеркнул, что основной проблемой является использование Керчь-Еникальского судоходного канала.

«Как это (эксплуатацию канала) надлежит организовать таким образом, чтобы не были ущемлены как украинские, так и российские интересы, я так понимаю, - эта тема будет в повестке дня, она будет обсуждаться», - сказал М.ЗУРАБОВ.

Он отметил, что министры иностранных дел РФ и Украины обсуждали этот вопрос «некоторое время назад в Москве».

«По настроениям, которые присутствовали при этом обсуждении, я могу сделать вывод, что с российской стороны отчетливо просматривается желание эту проблему решить», - заявил посол.

По словам М.ЗУРАБОВА, учитывая новый этап взаимоотношений между Россией и Украиной, политики намерены «рывком, не затягивая» решить накопившиеся за последние годы двусторонние проблемы.

Среди проблемных М.ЗУРАБОВ назвал вопросы, связанные с пребыванием Черноморского флота РФ в Крыму.

«Это те соглашения, которые не были приняты после подписания базового соглашения о пребывании российского Черноморского флота в конце 90-х годов. Это вопросы, связанные с гидрографическими структурами, береговой инфраструктурой флота, с пребыванием российских военнослужащих, с перемещением военной техники по территории крымского полуострова. Во всех этих направления, я уверен, в ближайшее время будут найдены развязки и будут подписаны необходимые документы», - сказал дипломат.