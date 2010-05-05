Лукашенко подозревает, что он уже надоел, но...
"Я слишком рано стал президентом"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заверил, что не имеет планов передать президентский пост одному из своих сыновей.
"У меня таких планов, поверьте, нет. Чтобы мой сын стал президентом? Я как-то говорил, что мои дети "наелись" моего президентства, что вряд ли они захотят быть президентами после меня", - заявил Лукашенко в интервью агентству Рейтер, текст которого распространила президентская пресс-служба.
Вместе с тем, Лукашенко заявил, что не видит факторов, которые могли бы заставить его отказаться от участия в президентских выборах, намеченных на начало 2011 года.
"Прямо вам скажу, что сейчас таких факторов, которые бы заставили меня отказаться от участия в этих выборах, нет. Нет таких факторов, которые бы, знаете, всему народу давали сигнал, что Лукашенко не должен участвовать в этих выборах", - сказал он.
"Наверное, наоборот, если бы я отказался, то народ бы меня не понял. Это какая-то трусость... Ну, иди на выборы: проиграешь - проиграешь, выиграешь - выиграешь. Поэтому я спокойно к этому отношусь", - добавил Лукашенко.
При этом белорусский лидер заявил о том, что еще не принял окончательного решения по вопросу своего участия в выборах. "Что касается моего участия, я решения этого не принимал. И, честно вам скажу, что я не сижу и не взвешиваю за и против, я просто об этом не думаю", - сказал он.
Также, по словам Лукашенко, он не думал над тем, в каком возрасте уйдет с президентского поста. "Дело же не в возрасте. А дело в состоянии человека и в возможности, в способности обеспечить тот или иной процесс и выполнить те обязательства, которые ты на себя берешь. А народ, все это видя, сопоставляет и голосует за или против", - сказал он.
"Что касается моего возраста, то я вам должен сказать, что я слишком рано стал президентом, поэтому вам уже в какой-то степени, наверное, надоел, а в моем возрасте только-только становятся зрелыми политиками, только-только становятся президентами", - добавил президент Белоруссии.