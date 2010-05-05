В Греции началась всеобщая забастовка в знак протеста против жестких антикризисных мер правительства.

Отменены авиарейсы, не работают многие общественные службы, передает Радио «Свобода».

Во вторник в Афинах произошла стычка демонстрантов с полицией, в результате которой группа протестующих ворвалась в древнюю крепость Акрополь и вывесила там огромный плакат с надписью «Народы Европы, восстаньте!».

Правительство Греции согласилось на резкое сокращение государственных расходов, в том числе социальных выплат. Это главное условие предоставления стране международной помощи в объеме 110 млрд. евро в течение трех лет.

Огромный дефицит бюджета Греции угрожает стабильности единой европейской валюты – евро.