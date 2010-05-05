Сегодня в Аргентине соберутся лидеры Южной Америки

Чрезвычайный саммит Союза южноамериканских наций (УНАСУР) пройдет сегодня в городе Кампана в 80 километрах к северу от столицы Аргентины Буэнос-Айреса.

Как передает РИА «Новости», торжественное открытие саммита состоится в 10.30 по местному времени. Ожидается, что в нем примут участие восемь президентов из 12 стран Южной Америки. Колумбия, Перу, Суринам и Гайяна будут представлены министрами иностранных дел.

Одним из главных вопросов повестки дня саммита является избрание генерального секретаря организации. На предварительном заседании глав внешнеполитических ведомств в понедельник на этот пост была предложена единственная кандидатура - предыдущего президента Аргентины и супруга ныне действующей главы государства Нестора КИРШНЕРА.

Страны-участники (УНАСУР) собираются также обсудить вопросы оказания финансовой помощи пострадавшим от разрушительных землетрясений Гаити и Чили, политическую ситуацию в Гондурасе, перенос резиденции постоянного секретариата из Кито в Буэнос-Айрес. Ожидается принятие деклараций против нового иммиграционного закона в американском штате Аризона и по поводу территориальной принадлежности Мальвинских (Фолклендских) островов.

Временно председательствующий в Союзе Эквадор предложил обсудить, помимо прочего, тему политического диалога между УНАСУР и США, механизм урегулирования споров в области инвестиций, участие блока в четвертой встрече на высшем уровне с Европейским Союзом.

Работа саммита закончится во вторник вечером.

В УНАСУР входят 12 государств Южной Америки - Аргентина, Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Колумбия, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Чили и Эквадор.

Блок был создан в Куско (Перу) в декабре 2004 года как Сообщество южноамериканских наций. Был переименован в 2007 году на саммите в Венесуэле.