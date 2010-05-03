Ликвидация аварии в Мексиканском заливе: готовятся к худшему сценарию
16:35, 03 мая 2010Мир
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100 баррелей нефти в день уходит в воду
Президент компании British Petroleum Тони Хейворд заявил, что они полностью берут на себя ответственность за аварию на скважине в Мексиканском заливе, в результате которой в день в воду выливается до 100 баррелей нефти. Он добавил, что они готовятся к «худшему сценарию», при котором ликвидация последствий аварии займет от двух до трех месяцев.
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