Лукашенко: другого президента все равно нужно будет найти

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не исключает существования сценариев по усложнению проведения в стране очередных выборов главы государства, которые должны состояться в начале 2011 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Белорусского государства, такое предположение А.ЛУКАШЕНКО высказал накануне журналистам во время своей рабочей поездки по регионам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Впереди у нас основная кампания, очень тяжелая кампания. Если в этой кампании придется участвовать действующему Президенту, то она еще тяжелее будет. Вы видите, кому-то тут не нравится действующий Президент - и на Западе, и на Востоке. Естественно, руки чешутся, хочется сюда влезть. Я насчет этого не очень переживаю, просто вам говорю - расслабляться не надо", - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Вместе с тем, Президент Беларуси признался: "Я уже, честно говоря, наработался. Если вы найдете другого Президента, то страха не будет. Все равно рано или поздно его надо будет найти. Если найдете - хорошо".

А.ЛУКАШЕНКО считает, что события в Кыргызстане являются подтверждением его предположений. "Вот этого нам не надо. Если кто-то аплодирует и радуется, то только не кыргызский народ, потому что подобные революции отбрасывают государство и народ в своем развитии на многие годы назад. А кто все это будет вытаскивать на своих плечах? Вы, народ", - предупредил он.

Президент Беларуси уверен, что "не стоит успокаиваться и останавливаться, потому что неожиданно ударит с той стороны, с которой не ждешь".

Как сообщал УНИАН, А.ЛУКАШЕНКО с 1994 года является бессменным руководителем Белорусского государства.

В соответствии с национальным законодательством Беларуси, очередные выборы Президенты должны состояться не позже февраля 2011 года. В настоящее время Основной Закон Беларуси не ограничивает право действующего Президента многократно баллотироваться на должность главы государства.