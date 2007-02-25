Крушение военного вертолета в Иране: погибли 14 человек

Жертвами крушения иранского военного вертолета, разбившегося в субботу недалеко от границы с Турцией, стали 14 человек.

Как передает РИА “Новости” со ccылкой на иранское телевидение, на борту вертолета, который потерпел катастрофу из-за плохих погодных условий, находились два высокопоставленных представителя Корпуса стражей исламской революции и 12 сопровождающих их военных.

Ранее сообщалось, что накануне в провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана во время военной спецоперации уничтожено, по меньшей мере, 17 боевиков.

Как сообщили в пресс-службе Корпуса стражей исламской революции, спецоперация по ликвидации "антиреволюционных наемников" прошла в приграничных районах Ирана с Турцией и Ираком.

Национальная принадлежность убитых не уточняется.