Участники митинга в Партизанске потребовали отставки Путина
Люди недовольны коммунальными тарифами
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Как сообщил РИА "Восток-Медиа" один из организаторов акции, на городскую площадь в Партизанске приморцев вывело недовольство постоянно увеличивающимися тарифами на услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве, коррупция во всех ветвях власти, неучастие в решении проблем российских пенсионеров.
Митингующие потребовали от администрации Приморского края разобраться с тем, что при попустительстве мэра Партизанска Игоря Рулько на территории ухудшилось медицинское обслуживание населения, закрыты ряд социально важных служб.
В резолюции митинга протеста приморцы потребовали, чтобы президент, правительство и депутаты Государственной Думы РФ подали в отставку. Обращаясь к краевым властям, митингующие требовали скорейшего решения вопроса с субсидиями, а также внимания к Партизанку и его проблемам.
В завершение митинга, протестующие жители дружным скандированием потребовали отставки мэра города. Это требование к мэру жители выдвигают уже третий раз за последние шесть месяцев.