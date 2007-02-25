Участники митинга в Партизанске потребовали отставки Путина

Митинг протеста, в котором приняли участие более 500 человек, под руководством местной организации КПРФ и общественного движения "Гражданская инициатива" прошел в Партизанске (Россия) в субботу.

Как сообщил РИА "Восток-Медиа" один из организаторов акции, на городскую площадь в Партизанске приморцев вывело недовольство постоянно увеличивающимися тарифами на услуги в жилищно-коммунальном хозяйстве, коррупция во всех ветвях власти, неучастие в решении проблем российских пенсионеров.

Митингующие потребовали от администрации Приморского края разобраться с тем, что при попустительстве мэра Партизанска Игоря Рулько на территории ухудшилось медицинское обслуживание населения, закрыты ряд социально важных служб.

В резолюции митинга протеста приморцы потребовали, чтобы президент, правительство и депутаты Государственной Думы РФ подали в отставку. Обращаясь к краевым властям, митингующие требовали скорейшего решения вопроса с субсидиями, а также внимания к Партизанку и его проблемам.

В завершение митинга, протестующие жители дружным скандированием потребовали отставки мэра города. Это требование к мэру жители выдвигают уже третий раз за последние шесть месяцев.

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