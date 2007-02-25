В Москве провалилась улица Минская

На Минской улице в Западном административном округе Москвы произошел провал дорожного полотна, передает РИА Новости.

Как сообщил представитель городского ГИБДД, в 11:30 обрушилась часть дороги между площадью Ромэна Роллана и Кутузовским проспектом. Площадь провала составляет 120 квадратных метров.

В ГИБДД рассказали, что по одной полосе Минской улицы организовано движение транспорта, следующего с Кутузовского проспекта в сторону площади Ромэна Роллана. Движение в обратную сторону закрыто до окончания ремонтных работ.

Лента.ру