В Москве провалилась улица Минская
14:04, 25 февраля 2007Мир
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Площадь провала -120 квадратных метров
На Минской улице в Западном административном округе Москвы произошел провал дорожного полотна, передает РИА Новости.
Как сообщил представитель городского ГИБДД, в 11:30 обрушилась часть дороги между площадью Ромэна Роллана и Кутузовским проспектом. Площадь провала составляет 120 квадратных метров.
В ГИБДД рассказали, что по одной полосе Минской улицы организовано движение транспорта, следующего с Кутузовского проспекта в сторону площади Ромэна Роллана. Движение в обратную сторону закрыто до окончания ремонтных работ.
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