Иран готов к любому развитию событий

Президент Ирана Махмуд АХМАДИНЕЖАД заявляет, что Тегеран не намерен отказываться от работ, целью которых является выработка ядерного топлива, сообщило информационное агентство ISNA.

"Иран получил технологию создания ядерного топлива, и Иран движется как поезд,.. у которого нет ни тормозов, ни заднего хода", - процитировало агентство его выступление в Тегеране.

Кроме того, по сообщению агентства, заместитель министра иностранных дел Ирана Манучер МОХАММАДИ сказал на конференции в Исфахане, что Тегеран готов к любому развитию событий вокруг своей ядерной программы, и дальнейшие меры ООН не остановят работы в области ядерной энергетики.

"Мы приготовились к любым ситуациям, даже к войне", - сказал М.МОХАММАДИ.

"Если они примут вторую резолюцию, Иран не ответит и продолжит ядерные разработки", - добавил он.

В декабре Совет безопасности ООН одобрил введение в отношении Ирана санкций, касающихся обмена ядерными технологиями и поставок ядерных материалов.

Западные державы считают, что ядерная программа Ирана направлена на создание атомной бомбы, тогда как Тегеран утверждает, что обогащение урана необходимо исключительно для нужд гражданской энергетики, передает Рейтер.